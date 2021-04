Bientôt le retour des barrages entre Gatineau et Ottawa?

Le retour des contrôles routiers entre Gatineau et Ottawa n'est pas exclu afin de freiner la propagation de la COVID-19.

Selon la santé publique de l'Outaouais, des discussions en ce sens sont en cours au niveau provincial.

C'est ce qu'a fait savoir la directrice régionale Brigitte Pinard.

« Advenant que la situation ne se stabilise pas, c'est une mesure qu'on devra regarder. Présentement, la faisabilité de mettre en place des points de contrôle aléatoires est à l'étude au niveau provincial. » - Dre Brigitte Pinard, directrice régionale de la santé publique en Outaouais

Jusqu'à maintenant, le gouvernement Legault a toutefois exclu de mettre en place une telle mesure, malgré la pression qui se fait de plus en plus forte.

Rappelons qu'au printemps dernier, des contrôles routiers aléatoires avaient limité les allées et venues non-essentielles entre Ottawa et Gatineau pendant plus d'un mois.