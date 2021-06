Bientôt une nouvelle politique de déneigement à Gatineau

Gatineau souhaite réviser sa politique de déneigement afin d'améliorer ses pratiques.

La Ville portera une attention particulière aux niveaux de service, aux équipements, au budget et aux opérations générales.



« Après plus de 15 ans depuis la mise en oeuvre de la Politique de déneigement en vigueur, il est pertinent de se requestionner. La mise à jour permettra au service de s'harmoniser avec les nouvelles pratiques et de se comparer avec les politiques des autres grandes villes du Québec. L'objectif est aussi de s'assurer de la prise en compte des principes de développement durable dans nos choix opérationnels. Des rencontres de travail sont prévues à chaque grande étape du processus pour discuter d'enjeux et de pistes d'amélioration pour continuer d'assurer des opérations de déneigement essentielles sur nos 3 000 kilomètres de réseau routier, 600 kilomètres de trottoirs et 121 sites à travers la Ville. »

Cédric Tessier, conseiller municipal et président du Comité exécutif