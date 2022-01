Bientôt une rue Ryan Reynolds à Ottawa

Il sera bientôt possible de se promener et de vivre sur la rue Ryan Reynolds dans l'est d'Ottawa.

La Ville a décidé de rendre hommage à l'acteur canadien, qui a fait des dons de plusieurs milliers de dollars à différents organismes de la capitale depuis le début de la pandémie.

Reynolds est originaire de Vancouver, mais a passé une partie de son enfance dans le quartier Vanier.

La rue Ryan Reynolds sera située dans un nouveau développement près du chemin Mer-Bleue et du boulevard Brian-Coburn à Orléans.