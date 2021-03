Bilan positif pour le Salon du livre de l'Outaouais en mode virtuel

Le Salon du livre de l'Outaouais dresse un bilan positif de sa 42e édition qui s'est déroulée entièrement en ligne en raison de la pandémie.

Plus de 70 animations ont été offertes au public sur différentes plateformes.

Plus de 900 familles se sont inscrites à la programmation et, selon les estimations, un peu plus de 11 000 personnes ont participé aux différentes activités proposées.

D'ailleurs, devant ce succès, les organisateurs confirment qu'il y aura davantage d'activités en ligne dans les éditions futures.

« Ce qui me fascine cette année plus que jamais, c'est l'enthousiasme et l'amour des livres et de la lecture que j'ai ressentis tant chez le public que chez les auteurs, autrices, bénévoles, et partenaires. C'est cette énergie qui a porté les membres de l'équipe du SLO jusqu'à la toute fin. Cette fierté aussi d'avoir la chance de créer du bon, du beau, d'envahir nos rues, nos écrans, nos têtes de lettres et de pensées portées par des artistes émouvants, engagés. Nous avions envie de nous offrir de la lumière, de la chaleur, de l'humanité, un brin de fête dans la tourmente. J'espère que le public l'aura ressentie autant que nous. » Mélanie Rivet, directrice générale du Salon du livre de l'Outaouais

Le prochain Salon du livre aura lieu du 24 au 27 février 2022.