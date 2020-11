Boucle ferroviaire: un «incontournable» selon la CCN

La boucle ferroviaire proposée entre Hull et Gatineau est devenue une idée «incontournable» selon la Commission de la capitale nationale.

Le premier dirigeant, Tobi Nussbaum, affirme, dans une lettre ouverte publiée dans LeDroit ce matin, que le projet est l'occasion unique d'être visionnaire et audacieux.

Selon lui, la boucle permettrait un accès pratique et agréable aux lieux de travail du gouvernement fédéral, ainsi qu'aux attraits, restaurants et boutiques de la capitale.

Rappelons que le tracé proposé emprunterait les rues Wellington et Laurier, et les ponts Alexandra et du Portage.

La boucle pourrait également s'arrimer au futur tramway de l'ouest de Gatineau.