Budget 2022: déjà des tensions entre les élus de Gatineau

Le ton a monté d'un cran hier, au jour 2 des discussions entourant le budget 2022 de la Ville de Gatineau.

L'idée de la mairesse de retirer le financement d'une quinzaine de projets qui font du surplace pour investir les sommes ailleurs a suscité un vif débat.

On parle d'une somme de près de 37 millions de dollars, dont 23 millions qui étaient réservés pour le projet d'agrandissement de la bibliothèque Guy-Sanche.

France Bélisle promet que ça ne signifie pas la fin de ces projets, mais qu'il s'agit plutôt d'une nouvelle façon de gérer l'argent des contribuables.

« On va mettre les montants dont on a besoin pour passer en mode étude et pour structurer nos projets. Au fur et à mesure où un projet aura besoin d'argent, on va revenir le chercher, parce que cette enveloppe-là, elle est là. »

- France Bélisle, mairesse de Gatineau