Budget 2022: les discussions commencent ce matin

C'est semaine de budget à Gatineau.

Les discussions entourant le budget 2022 de la ville vont s'entamer ce matin, en mode virtuel.

Son étude a été repoussée de quelques semaines afin de permettre au nouveau conseil municipal de bien s'approprier les dossiers.

D'ici vendredi, les élus devront décider de quelle façon seront dépensés les quelque 600 millions de dollars que la ville gère annuellement, mais aussi de quelle façon seront financées les promesses faites en campagne électorale.

La mairesse France Bélisle, rappelons-le, a promis de limiter la hausse du compte de taxes à 1,9% en 2022.

« Je garde toujours en tête que le but ultime est de vous offrir des services optimaux, tout en respectant notre capacité de payer. Comme vous le savez, je souhaite faire bouger les choses et mieux faire fonctionner l’appareil municipal, ne veut pas nécessairement dire y injecter plus d’argent, mais voir avec de nouveaux yeux, sortir de sa zone de confort et faire autrement. »

- France Bélisle, mairesse de Gatineau