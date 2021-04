Budget fédéral: appui important pour le tramway et le sixième pont

Avancée importante pour le projet de tramway reliant Gatineau et Ottawa, ainsi que pour celui d'un sixième pont entre les deux villes.

Ottawa a annoncé, dans son budget déposé hier, la création de deux bureaux de projet pour se pencher sur ces volumineux dossiers.

« Le budget de 2021 propose de créer un bureau de projet interprovincial de transport en commun au sein de la Commission de la capitale nationale. Le bureau de projet travaillera à l’étude et à la planification des liaisons interprovinciales possibles de tramway entre Ottawa et Gatineau, en plus de la consultation et de la collaboration avec les partenaires municipaux, provinciaux et de transport. »

- Extrait du budget fédéral 2021