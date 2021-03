BUDGET | Le gouvernement Ford mise sur la relance économique

C'est un budget axé sur la relance économique qu'a présenté cet après-midi le gouvernement Ford en Ontario.

La province prévoit un déficit de 33,1 milliards de dollars pour 2021-2022.

Le retour à l'équilibre budgétaire n'est pas prévu avant 2027 et c'est dans le meilleur des scénarios.

Le gouvernement investit 51 milliards de dollars sur 4 ans pour poursuivre sa lutte contre la COVID-19 et pour la relance économique.

« Les mesures de santé publique qu'il a fallu prendre ont eu des répercussions financières sur les travailleuses et travailleurs, les familles et les propriétaires d'entreprises, mais il ne fait aucun doute que leurs sacrifices, dont nous prenons acte, ont contribué à sauver des vies. Aujourd'hui, nous prenons d'autres mesures pour fournir un allégement et un soutien supplémentaires à celles et ceux qui ont été le plus touchés par la pandémie. »

Peter Bethlenfalvy, ministre des Finances et président du Conseil du Trésor