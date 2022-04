Budget: Logemen'occupe souhaite un coup de barre en matière de logement

Le regroupement régional Logemen'occupe espère un coup de barre en matière de logement au sein du prochain budget fédéral.

Selon l'organisme, la stratégie nationale doit dorénavant être orientée vers le développement de logements sans but lucratif, permettant de produire des appartements locatifs dont le loyer sera à prix modique et accessible.



Logemen'occupe réclame plus précisément que le budget dégage 3 milliards $ par année pour financer de nouveaux logements sociaux, d'autant plus que la crise ne touche plus seulement que les plus pauvres.

«La crise affecte effectivement les plus pauvres des pauvres, mais également (...) des ménages qui autrefois n'étaient pas affectés par la pénurie de logements.» - François Roy, Coordonnateur de Logemen'occupe

Une telle somme permettrait de prolonger l'initiative de création rapide de logements, non seulement pour un an tel que le prévoit l'entente signée avec le NPD, mais au moins jusqu'en 2028.