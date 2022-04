Budget: rien pour le tramway, trop peu pour le logement

Les investissements dans le logement annoncés hier dans le budget du gouvernement Trudeau seront nettement insuffisants, aux yeux de plusieurs, pour résorber la crise qui sévit, notamment, à Gatineau.

Le budget prévoit une enveloppe de 1,5 milliards de dollars pour la création de 6000 nouveaux logements abordables d'ici deux ans.

Selon le maire suppléant de Gatineau, Daniel Champagne, il en faudra beaucoup plus.

« 6000 logements sur une période de deux ans sur l'ensemble du territoire canadien, c'est extrêmement mince. [...] À Gatineau seulement, si on regarde les besoins énoncés par l'Office d'habitation de l'Outaouais, on parle de plus de 1000 logements juste à Gatineau. »

- Daniel Champagne, maire suppléant de Gatineau