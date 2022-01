Canal Rideau: comment prolonger les saisons de patinage?

La Commission de la capitale nationale cherche des façons de prolonger les saisons de patinage sur le canal Rideau.

Un partenariat a été formé avec l'Université Carleton afin de trouver de nouvelles stratégies pour travailler la glace.

Des données seront collectées et des projets pilotes seront explorés au cours des quatre prochaines années.

Les équipes pourraient notamment se mettre au travail plus tôt dans la saison ou utiliser des canons à slush pour accélérer la formation de la glace.

« Pendant quatre ans, des données seront collectées et des projets pilotes seront explorés pour mettre à l’essai diverses approches pouvant prolonger la saison de patinage, par exemple l’irrigation hâtive de la glace et l’utilisation de canons à neige gorgée d’eau. Cette saison-ci, des sondes seront disposées le long du canal, sous la glace, dans le but de repérer les secteurs les plus difficiles à entretenir. En surveillant les conditions météorologiques ainsi que la température et la composition de l’eau, y compris les débris qui s’y trouvent, ces points de collecte de données et les constatations qui s’en dégageront sont susceptibles de faire de la CCN une chef de file du domaine en matière de stratégies d’adaptation. »

- Commission de la capitale nationale