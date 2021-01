Canal Rideau: la glace est encore « dangereusement mince »

Ne vous aventurez pas sur la glace du canal Rideau.

Elle n'est pas encore sécuritaire, a prévenu la Commission de la capitale nationale ce week-end, affirmant que la présence de travailleurs sur la glace n'est pas une signe de sa solidité.

Ces professionnels savent gérer les risques liés à leur travail, mais la glace demeure dangereusement mince.

« Des panneaux de signalisation avisant du danger sont installés aux points d’accès. Entre le centre-ville d’Ottawa et le lac Dows, le niveau d’eau sous la glace du canal varie entre 1 m et 4,3 m de profondeur. »

Le lancement de la saison de patinage sur le canal Rideau se fera dès que la glace atteindra une épaisseur de 30 centimètres.

« Normalement, la patinoire ouvre au cours des premières semaines de janvier, quand l’épaisseur de la glace atteint au moins 30 cm (12 po), soit l’épaisseur nécessaire pour supporter le poids de ses utilisateurs. Quand la glace aura suffisamment épaissi et que les conditions seront sûres, la Commission de la capitale nationale (CCN) mettra tout en œuvre pour ouvrir dès que possible la plus grande patinoire du monde pour une 51e saison.​ »

- Commission de la capitale nationale