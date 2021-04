Cannabis : quatre perquisitions et deux arrestations en Haute-Gatineau

En Haute-Gatineau, deux hommes devront faire face à la justice en lien avec le trafic de stupéfiants.

Ils ont été arrêtés la semaine dernière après que les policiers aient effectué quatre perquisitions à Gracefield et à Kazabazua.

Les policiers ont saisi dans des résidences du chemin Bleu Sea à Gracefield et du chemin Lee à Kazabazua : Plus de 185 plants de cannabis

Plus de 2.2 kilos de cannabis en vrac

Plus de 80 comprimés de différentes substances

7 armes à feu

1 arme de poing

Du matériel servant au trafic et à la production de cannabis

Des accusations de production et possession de cannabis, de vol de service et d'entreposage négligent d'une arme à feu ont été déposées contre les deux individus de 29 et 33 ans.

L'opération a été effectuée dans le cadre du programme ACCES-Cannabis, qui a pour mission de diminuer l’accessibilité du cannabis illicite sur le marché québécois.