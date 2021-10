Cannabis : saisie de plus d'un million $ à l'ouest d'Ottawa

La Police provinciale de l'Ontario a frappé un grand coup contre le trafic de stupéfiants en saisissant la semaine dernière plus d'un million de dollars de produits illégaux de cannabis.

Deux endroits situés à Kanata et à Carleton Place ont été ciblés par les policiers.

Sur place, ils ont notamment saisi plus de 700 plants de cannabis et de l'équipement servant à la production et à la transformation.

Quatre personnes ont été arrêtées et devront faire face à la justice.

Police provinciale de l'Ontario