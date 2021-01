Carambolage sur l'autoroute 50 à Gatineau

Le ministère des Transports invite les automobilistes à sortir à l'avenue Lépine et à emprunter la route 315 pour revenir sur l'autoroute 50.

La SQ rapporte par ailleurs une dizaine de sorties de route ce matin sur l'autoroute 50, entre les boulevards Labrosse et de l'Aéroport.

Heureusement, personne n'a été blessé.

De son côté, le SPVG a dénombré huit collisions et sorties de route qui n'ont pas fait de blessés non plus.

Une collision impliquant trois véhicules est notamment survenue sur le boulevard Lorrain, à la hauteur du chemin de Chambord.