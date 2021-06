Chaleur : des écoles fermées pour une 2e journée consécutive

Pour une deuxième journée consécutive, toutes les écoles du Centre de services scolaire au Coeur-des-Vallées seront fermées demain en raison de la chaleur.

La campagne de vaccination des élèves de 12 ans et plus, qui devait avoir lieu demain, est donc reportée à jeudi pour les écoles de Gatineau et à une date ultérieure pour les écoles de la Petite-Nation.

La Commission scolaire Western Québec avait quant à elle déjà annoncé que la majorité de ses établissements allaient être fermés lundi et mardi. L'enseignement se poursuit toutefois à distance.

Les cours se poursuivent comme à l'habitude dans les autres centres de services scolaires de la région.