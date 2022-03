Chirurgie: les retards persistent en Outaouais

L'Outaouais peine à rattraper son retard dans les blocs opératoires.

Selon les plus récentes données du ministère de la Santé, 55% des patients en attente d'une chirurgie attendent depuis plus de six mois.

C'est le ratio le plus élevé en province.

En date du 29 janvier, 8600 personnes attendaient de passer sous le bistouri en Outaouais.

L'attente est particulièrement longue pour les chirurgies du genou.

Le CISSSO explique que la pénurie de main d'oeuvre ralentit la reprise des activités dans les salles d'opération.