Chirurgies: un plan de 324M$ pour rattraper le retard en Ontario

L'Ontario pourra rattraper le retard qui s'accumule dans les blocs opératoires des hôpitaux grâce à un plan de 324 millions de dollars.

L'objectif est d'augmenter la cadence à 115% de la capacité de chaque établissement de santé.

L'investissement permettra de réaliser jusqu’à 67 000 chirurgies additionnelles ainsi que jusqu’à 135 000 heures d’imagerie diagnostique supplémentaires.

« Les hôpitaux de l’Ontario ont été inébranlables dans leur engagement à prodiguer des soins exceptionnels à la population ontarienne. Même si la pandémie s’est avérée difficile pour les hôpitaux, nous avons fait d’importants progrès pour corriger les temps d’attente pour les chirurgies et les autres interventions et nous sommes dans une situation bien meilleure que ce à quoi nous nous attendions il y a quelques mois. Alors que l’Ontario continue sur la voie de la réouverture et de la reprise, notre gouvernement est déterminé à améliorer l’accès et à réduire les temps d’attente pour les chirurgies et les interventions planifiées partout dans la province. »

- Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé