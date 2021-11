Collation des grades à l'UQO

Il y a beaucoup d'émotions dans l'air ces jours-ci pour les finissants de l'Université du Québec en Outaouais, alors que se déroulent les cérémonies de collation des grades.

Cette année, les célébrations se tiennent en présentiel, au plus grand bonheur des étudiants et des professeurs.

Par contre, afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur, plusieurs petites cérémonies sont organisées plutôt qu'une seule. Deux ont eu lieu hier et trois autres sont prévues aujourd'hui.

Au total, l'UQO remettra près de 1300 nouveaux diplômes, dont 32 doctorats.

« La collation des grades représente une étape importante dans la vie de nos étudiantes et étudiants. C’est un grand moment de leur cheminement universitaire, et c’est donc très émouvant de les accueillir en personne et de partager leur joie. Pour les ressources enseignantes et l’ensemble des membres de notre communauté universitaire, les cérémonies de cette semaine représentent un peu un baume après les 19 derniers mois de pandémie et les périodes de confinement. Je veux aussi saluer le courage et la résilience de nos étudiantes et étudiants. Ils ont persévéré et obtenu leur diplôme dans un contexte historique dont nous nous souviendrons longtemps! »

- Murielle Laberge, rectrice de l'UQO