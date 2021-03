Collectes spéciales : des changements à prévoir dès avril

Des changements sont à prévoir dès le mois prochain dans les collectes spéciales effectuées à Gatineau.

La collecte de résidus de construction deviendra la collecte d'encombrants de bois et de métal, un nom représentatif de ce qui sera désormais accepté.

Les articles contenant du gaz réfrigérant ou qui sont trop volumineux ne seront plus acceptés dans cette collecte.

Les Gatinois qui voudront se départir de certains articles devront se rendre dans un écocentre. Vous allez trouver les détails en cliquant ICI.

Les prochaines collectes spéciales auront lieu la semaine du 5 avril dans le secteur ouest et la semaine du 19 avril dans le secteur est.

« Les collectes spéciales visent à valoriser le plus de matières possible et à réduire les déchets destinés à l'enfouissement. Actuellement, à Gatineau, seulement 50 % des résidus de construction sont détournés de l'enfouissement et récupérés. L'objectif établi par le gouvernement provincial est de 70 %. À l'ère des changements climatiques, chacun doit faire sa part pour protéger l'environnement. »

Maude Marquis-Bissonnette, Commission sur le développement du territoire, l'habitation et l'environnement et conseillère municipale