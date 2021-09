Collision entre deux trains à Prescott en Ontario

*DERNIÈRE MISE À JOUR le 2 septembre 2021 à 15h45

Deux trains de marchandises sont entrés en collision cet avant-midi à Prescott en Ontario, une municipalité à 95km au sud d'Ottawa.

Les services d'urgence ont été appelés à intervenir près de la rue Edward où une locomotive et des wagons se sont renversés sur le côté sous la force de l'impact.

Une personne a subi des blessures mineures.

Le Bureau de la sécurité des transports a ouvert une enquête pour faire la lumière sur l'accident.

Les trains de VIA Rail entre Montréal et Toronto seront détournés vers Ottawa jusqu'à ce que la voie ferrée soit «libre et sécuritaire».