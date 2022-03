Commotion cérébrale : Les jeunes plus à risque de problèmes de santé mentale

Les enfants et adolescents qui subissent une commotion cérébrale sont plus à risque de développer des problèmes de santé mentale.

Selon une nouvelle étude dirigée par des chercheurs du Centre hospitalier pour enfants de l'Est ontarien (CHEO), les jeunes de 5 à 18 ans ayant subi une commotion cérébrale sont 40 fois plus susceptibles d'avoir plus tard de tels problèmes.

Les problèmes de santé mentale soulevés dans l'étude incluent entre autres l'anxiété, les troubles du comportement et la consommation de substances.

Pour consulter l'étude (en anglais seulement), cliquez ici.