Confinement: l'Est ontarien craignait un afflux de Québécois

La décision du gouvernement Ford de confiner une partie de la province pour 28 jours à compter de samedi est mieux accueillie dans l'Est ontarien qu'à Ottawa.

Le Bureau de santé de l'Est de l'Ontario croit qu'il s'agit d'une sage décision, alors que la région était sur le point de basculer en zone rouge, avec une recrudescence des nouveaux cas de COVID-19.

Le médecin-hygiéniste, Paul Roumeliotis, craignait beaucoup l'afflux de Québécois en sol ontarien.

« Le Québec entre dans une quarantaine importante et nous avions peur que, si nous n'avions pas, soit un contrôle à la frontière ou d'autres restrictions, les personnes du Québec allaient venir chez nous. Étant donné que le Québec et l'Ontario vont être au même stade au niveau des fermetures et des restrictions, on va avoir moins de déplacements interprovinciaux. »

- Paul Roumeliotis, médecin-hygiéniste au Bureau de santé de l'Est de l'Ontario