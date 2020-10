Consultation publique sur les liens interprovinciaux

La population est invitée à participer à une vaste consultation publique en ligne sur les déplacements entre Gatineau et Ottawa.

L'exercice permettra d'établir un plan à long terme pour améliorer les liens interprovinciaux.

Il tiendra notamment compte des grandes tendances en matière de mobilité, des exigences en matière de transport à long terme et des plans des partenaires municipaux.

Ceux qui veulent participer à la consultation ont jusqu'au 2 novembre pour le faire.

« Dans ce questionnaire, nous vous invitons à nous faire part de vos réflexions sur les priorités en matière de transport interprovincial qui sont les plus importantes à vos yeux. Nous vous demandons aussi de commenter la vision, les principes directeurs et les critères d’évaluation des différents scénarios envisageables pour que le déplacement interprovincial soit plus durable, de maintenant jusqu’en 2050. »

Commission de la capitale nationale