Contre-manifestation et convoi de tracteurs ce week-end à Ottawa

Les tensions pourraient s'accentuer ce week-end à Ottawa alors qu'un groupe se prépare à tenir une contre-manifestation samedi.

Le mouvement, qui se dit anti-haine, se veut une réplique à la présence continue de manifestants opposés aux mesures sanitaires au centre-ville d'Ottawa depuis vendredi dernier.

Pour éviter des confrontations et assurer la sécurité des deux groupes, la contre-manifestation se tiendra toutefois éloignée du «convoi de la liberté».

Le rassemblement est prévu à midi devant le quartier général du Service de police d'Ottawa, sur la rue Elgin.

Les manifestants marcheront ensuite vers l'Hôtel de Ville, où ils prévoient rester jusqu'à 17h.

Après les camions, des tracteurs pourraient envahir le centre-ville d'Ottawa.

Un convoi de fermiers s'organise dans l'Est ontarien.

Des dizaines de tracteurs vont quitter Alexandria samedi matin pour venir appuyer les camionneurs qui manifestent sur la colline du Parlement depuis bientôt une semaine.

« Tu peux jamais faire une omelette sans casser un oeuf. C'est sûr qu'il y a du monde qui sont contre. Il y en a qui sont pour. Si on continue à rester à la maison, à baisser la tête et à faire l'autruche, quand on va sortir la tête du sable, il ne restera plus rien. »

Martin Renaud, organisateur du convoi de tracteurs