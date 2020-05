Contrôles routiers: le maire d'Ottawa n'en voit pas l'utilité

Le maire d'Ottawa n'a pas l'intention d'installer des contrôles routiers aux ponts interprovinciaux, et ce même si le Québec retire les siens.

C'est ce qu'a dit Jim Watson en entrevue à CTV, affirmant ne pas croire en l'efficacité de ces barrages.

Il ne souhaite pas utiliser de ressources policières pour limiter les déplacements entre les deux rives, ajoutant que ça mettrait en péril la santé des policiers et du grand public.

« J'ai une divergence d'opinion sur cette question parce que je ne pense pas, franchement, que ça fonctionne. Les ponts ne sont pas surveillés 24 heures par jour. Je ne suis pas sûr de ce qu'ils accomplissent réellement, pour être parfaitement honnête, et nous ne gaspillerons pas de ressources policière en les déployant aux frontières de cinq ponts pour laisser entrer ou non les gens dans la ville d'Ottawa. Je ne pense pas que cela pourrait accomplir quoi que ce soit, sauf nous coûter beaucoup d'argent en heures supplémentaires et mettre nos policiers en danger. » (traduction libre)

- Jim Watson, maire d'Ottawa