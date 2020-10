Controverse à l'Université d'Ottawa: le recteur appelle au calme

Le recteur de l'Université d'Ottawa lance un appel au calme dans la foulée de la controverse entourant la suspension d'une professeure qui a utilisé un mot à caractère raciste en classe.

Jacques Frémont a publié hier soir un deuxième message depuis l'éclatement du scandale, dans lequel il demande à ceux qui souhaitent s'exprimer de le faire avec retenue, affirmant que les échanges irrespectueux, haineux et menaçants ne font avancer en rien la discussion.

« Nous assistons actuellement autour de ce dossier dans les médias et les médias sociaux à des échanges diamétralement opposés souvent irrespectueux et parfois même haineux et menaçants. Un tel climat ne fait avancer en rien la discussion. Plus il y a des tensions, plus les discours semblent devenir radicalisés et polarisés, moins un dialogue serein permettant de sortir grandi de cette crise peut s’établir. [...] L’heure est au calme et j’invite toutes celles et ceux qui souhaitent s’exprimer de le faire avec retenue pour éviter d’envenimer davantage le débat. On conviendra que le mépris, la diffamation et les mots irrespectueux ne sont pas de mise et ne contribuent en rien à enrichir les échanges. Ces mots peuvent difficilement mener à une conversation de qualité, conversation à laquelle nous aspirons une fois que la tempête actuelle sera passée. Car ne vous méprenez pas : je souhaite que ce débat ait bel et bien lieu. »

- Jacques Frémont, recteur de l'Université d'Ottawa