Convoi de camionneurs : «évitez le centre-ville d'Ottawa»

À Ottawa, les autorités sont sur un pied d'alerte alors que des milliers de camionneurs vont débarquer sur la colline du Parlement ce samedi pour manifester contre la vaccination obligatoire.

Les policiers se préparent à toute éventualité et demandent aux gens d'éviter le plus possible le centre-ville durant la manifestation.

Ils craignent notamment les débordements puisque plusieurs manifestants ont fait part de leur intention de se joindre au mouvement.

« Les résidents et les visiteurs devront s’attendre à une forte présence de la police et des autres services d’urgence, soit au centre-ville et sur les autoroutes et voies de circulation majeures. On s’attend à des ralentissements et des embouteillages, et ce à grande échelle. »

Service de police d'Ottawa