Convoi de camionneurs : un appel à la manif pacifique

À Ottawa, les autorités lancent un appel au calme et à la manifestation pacifique alors que des milliers de camionneurs opposés à la vaccination obligatoire des routiers qui traversent la frontière vont prendre d'assaut la capitale pour le week-end.

Elles craignent de plus en plus que l'événement dégénère en raison de la présence possible de militants de l'extrême droite.

« Nous sommes prêts à enquêter et à arrêter, si nécessaire, toute personne qui utiliserait la violence ou qui entraverait la loi durant l'événement. » (traduction libre) Peter Sloly, chef du Service de police d'Ottawa

Des convois de camionneurs, provenant de l'ouest et de l'est du pays, sont attendus à Ottawa aujourd'hui et demain.