«Convoi de la liberté»: fin de l'enquête sur la femme blessée par un cheval

L'Unité des enquêtes spéciales met un terme à son enquête entourant les blessures subies par une femme à Ottawa lors de la manifestation contre les mesures sanitaires en février.

Cette dernière a été légèrement blessée au cours d'une interaction avec un policier du Service de police de Toronto monté à cheval.

Elle est tombée au sol alors que les policiers tentaient de créer une distance avec les manifestants.

Les images de cet incident survenu le 18 février avaient rapidement fait le tour du web.

Les blessures qu'a subi la dame ne seraient toutefois pas assez sérieuses pour justifier une enquête indépendante.

« Cette décision a été prise à la suite d’une entrevue avec la femme et d’un examen des séquences filmées à l’aide de drones et de caméras d’intervention de la police, ainsi que des dossiers médicaux de la femme. [...] Un examen des dossiers médicaux disponibles indique que la femme n’a subi aucune fracture et que sa blessure s’est limitée à une entorse de l’épaule. Dans ces circonstances, comme la femme n’a pas subi de « blessure grave » au sens du mandat de l’UES, cette dernière n’a pas la compétence légale pour enquêter sur l’affaire, et le dossier est clos. »

- Unité des enquêtes spéciales de l'Ontario