«Convoi de la liberté»: GoFundMe suspend la campagne de financement

GoFundMe a suspendu la campagne de sociofinancement lancée pour soutenir les participants à la manifestation contre les mesures sanitaires au centre-ville d'Ottawa.

Un avis est apparu sur la page de la campagne hier pour aviser que des vérifications sont en cours pour s'assurer qu'elle respecte les conditions de la plateforme, notamment quant à la distribution des sommes.

« Cette cagnotte est actuellement suspendue car nous la vérifions afin de nous s'assurer qu'elle est conforme à nos conditions de service et aux lois et réglementations applicables. Notre équipe travaille 24 h/24, 7 j/7, et fait tout son possible pour protéger les organisateurs et les donateurs. Merci de votre patience. »

- GoFundMe