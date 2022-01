«Convoi de la liberté»: Justin Trudeau doit prendre la parole

Des cas d'intimidation et de menaces envers des policiers ont aussi été rapportés.

Des manifestants s'en seraient également pris au personnel du refuge pour sans-abris Les Bergers de l'espoir, où ils auraient tenté d'obtenir des repas gratuits.

Completely unacceptable behaviour by these convoy members. Harassing volunteers and staff at a homeless shelter is a new low and severely damages the credibility of these protesters. Where are the organizers to denounce these outrageous actions?