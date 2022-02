«Convoi de la liberté»: l'armée en renfort à Ottawa?

À Ottawa, l'aide de l'armée pourrait être nécessaire pour rétablir le calme au centre-ville, pris d'assaut depuis bientôt une semaine par des manifestants opposés aux mesures sanitaires.

Le chef de police, Peter Sloly, a affirmé hier que toutes les options sont sur la table, mais que ses policiers n'arriveront pas seuls à dénouer cette crise.

Une sortie de crise pourrait aussi passer par une réponse du monde politique ou par une injonction de la cour.

La manifestation pourrait connaître un nouvel élan ce week-end.

Des manifestants qui ont quitté cette semaine pourraient revenir au centre-ville, alors que d'autres pourraient se joindre au mouvement.

Aux dernières nouvelles, les policiers estimaient à environ 250 le nombre de manifestants qui se trouvent encore aux abords du Parlement.

Des résidents du centre-ville d'Ottawa ont manifesté hier soir devant le quartier général du Service de police d'Ottawa, sur la rue Elgin, afin de réclamer une intervention plus ferme à l'endroit des manifestants.

A group of people outside Ottawa Police headquarters calling on police to end the protest on downtown streets. #ottnews pic.twitter.com/nUWsnXgpR5