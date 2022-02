«Convoi de la liberté»: quand détermination et exaspération se côtoient

Une douzaine d'enquêtes sont en cours à Ottawa en lien avec la manifestation contre les mesures sanitaires.

On parle de méfaits, de menaces, de voies de fait et de conduite dangereuse, notamment.

Selon le chef de police, la situation aurait toutefois pu être bien pire.

« Cela aurait pu entraîner des blessures importantes et graves, et cela aurait pu entraîner la perte de vies humaines. Rien de tout cela ne s'est produit au cours des quatre derniers jours. [...] Aucun blessé, aucun mort, aucune émeute au cours des quatre derniers jours dans la capitale nationale, même si nous avons une cause mondiale, une protestation nationale. » (traduction libre)

- Peter Sloly, chef du Service de police d'Ottawa