«Convoi de la liberté»: une facture de 30M$ à Ottawa

La manifestation contre les mesures sanitaires aura coûté pas moins de 30 millions de dollars à la Ville d'Ottawa.

C'est l'estimation fournie hier par le directeur général de la ville, qui affirme toutefois vouloir récupérer cette somme auprès des gouvernements provincial et fédéral.

« C'est une estimation prudente, mais la facture continue de grimper. Nous avons toujours des officiers supplémentaires et des coûts supplémentaires à engager cette semaine et la semaine prochaine, et ces coûts vont continuer à augmenter. J'espère qu'au cours de la semaine qui suivra ce week-end, nous pourrons commencer à revenir à une situation plus normale et que les points de contrôle pourront être supprimés. Mais je ne peux pas dire pour l'instant quand ce sera définitivement terminé. » (traduction libre)

- Steve Kanellakos, directeur général de la Ville d’Ottawa