«Convoi de la liberté»: une majorité de Canadiens n'appuie pas la manifestation

Quoiqu'en disent les organisateurs du «convoi de la liberté», une majorité de Canadiens n'appuie pas leur manifestation, qui dure depuis maintenant une semaine au centre-ville d'Ottawa.

Selon un nouveau sondage de la firme Abacus Data, 68% des répondants affirment avoir «très peu en commun avec leur façon de voir les choses», contre 32% qui disent avoir «beaucoup en commun».

Plus de la moitié des personnes interrogées qualifient d'offensante et inappropriée leur manifestation.

« Je pense que ces chiffres reflètent une combinaison de choses - il est clair qu'un bon nombre de personnes partagent la frustration de la pandémie apparemment sans fin et des mesures qui rendent la vie inconfortable, et certains se retrouvent alignés sur cette partie du message des manifestants. En même temps, une majorité substantielle ne se sent pas capable de s'identifier à tout ce qui concerne la protestation et beaucoup ont été rebutés par les méthodes et les messages qu'ils ont observés de la part du convoi, une fois celui-ci arrivé à Ottawa. » (traduction libre)

- Bruce Anderson, président de la firme Abacus Data