«Convoi de la liberté»: une quatrième suspecte recherchée à Ottawa

Les policiers d'Ottawa demandent votre aide afin d'identifier une femme qui aurait profané le Monument commémoratif de guerre pendant la manifestation contre les mesures sanitaires, samedi.

Une vidéo d'elle, dansant sur la tombe du soldat inconnu, a été rendue publique.

La suspecte est décrite par les policiers comme étant une femme de race blanche de carrure moyenne, portant un manteau d’hiver noir avec du jaune sur le devant, un pantalon d’hiver noir, une tuque noire avec un symbole sur le devant, et des chaussures grises et blanches. Elle transportait un sac à dos noir.

« Nous avons clairement indiqué que des équipes de collecte d’éléments probants filmeraient la manifestation sous toutes ses facettes. […] Nous disposons d’actifs du renseignement et d’enquêteurs qui seront à l’œuvre durant toute la manifestation et au cours des jours, des mois et des semaines subséquents, si de la violence et des actes criminels surviennent en lien avec la manifestation. » - Service de police d’Ottawa

Plusieurs politiciens, notamment le maire Jim Watson, ont dénoncé les actes irrespectueux commis envers des symbôles sacrés au cours du week-end.

I am sickened to see protesters dance on the Tomb of the Unknown Soldier and desecrate the National War Memorial. Generations of Canadians have fought and died for our rights, including free speech, but not this. Those involved should hang their heads in shame. — General / Général Wayne Eyre (@CDS_Canada_CEMD) January 29, 2022

La statue de Terry Fox, située devant le Parlement, a elle aussi été ciblée par des manifestants.