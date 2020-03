Coronavirus | Ce qu'il faut savoir en ce vendredi à Gatineau-Ottawa

Toutes les écoles du Québec seront fermées pour au moins les deux prochaines semaines en raison du coronavirus.

Ça inclut aussi les cégeps, les universités et les services de garde en milieu scolaire.

Les cours sont suspendus depuis 12h30 à l'Université du Québec en Outaouais.

En Ontario, le gouvernement Ford a annoncé hier que toutes les écoles publiques seront fermées du 14 mars au 5 avril.

À l'Université d'Ottawa, les cours prévus lundi et mardi prochain sont annulés. Dès mercredi, les cours seront donnés à distance et en ligne.

À l'Université Carleton, il n'y aura pas de classe lundi et mardi prochain. Les cours en ligne commenceront mercredi.

Le Collège Algonquin suspend ses cours du 16 au 22 mars. Les cours reprendront en ligne le 23 mars.

Comme au Québec, les rassemblements de plus de 250 personnes sont désormais interdits dans la province.

Une clinique de dépistage de la COVID-19 ouvrira ses portes dès demain en Outaouais.

Elle sera située au 135 boulevard St-Raymond à Gatineau.

Cette clinique accueillera exclusivement la clientèle qui y aura été référée. Une personne ne pourra s'y présenter directement sans évaluation préalable.

Pour l'instant, on ne rapporte aucun cas confirmé de la COVID-19 en Outaouais.

D'ici là, les gens qui ont des questions sont priés de ne pas appeler au 8-1-1, qui est engorgé, et de composer le 1-877-644-4545.

À Ottawa, le premier centre de dépistage a ouvert ses portes ce midi. Il est situé à l'aréna Brewer.

Après deux heures d'ouverture seulement, déjà 200 personnes s'y étaient présentées. 12 d'entre elles ont dû subir un test de dépistage du COVID-19.

Trois cas de coronavirus ont été confirmés jusqu'à présent à Ottawa.

Les villes de Gatineau et d'Ottawa prennent les grands moyens pour freiner la pandémie de la COVID-19.

Elles ont toutes les deux annoncé aujourd'hui que leurs bâtiments municipaux allaient fermer leurs portes.

À Gatineau, c'est jusqu'à nouvel ordre. À Ottawa, c'est du 16 mars au 5 avril, peut-être plus.

Ça touche notamment les bibliothèques, les arénas, les piscines, les centres communautaires et les centres sportifs.

À Gatineau, les mesures ont également été mises de l'avant pour favoriser le télé-travail et pour placer en isolement tout employé qui revient de voyage.

Quant à la STO, elle maintient ses services pour l'instant, mais a augmenté la fréquence du nettoyage intérieur de ses autobus.

« Les actions de la Ville visent à ralentir et à limiter la propagation du virus, à assurer la livraison des services municipaux essentiels et à appuyer les autorités de santé publique. Nous demandons à chacun et à chacune de faire preuve de civisme et de suivre les consignes; votre collaboration est indispensable. »

Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau