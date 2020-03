Coronavirus | Gatineau se prépare au pire

La Ville de Gatineau se prépare au pire en lien avec le coronavirus.

Le plan de pandémie de la Ville a été mis à jour, mais pour l'instant, il n'est pas question de paniquer.

« On a remis à jour tout notre plan de pandémie. On est en lien en continu avec la Santé publique. Ce n'est pas comme une inondation où c'est la Ville qui coordonne. C'est vraiment coordonné par les instances du gouvernement du Québec et on veut passer les mêmes messages qu'eux. »

Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau