Coronavirus : le maire d'Ottawa déclare l'état d'urgence

Le maire d'Ottawa déclare l'état d'urgence en raison de la pandémie de COVID-19.

Cette mesure donnera aux autorités municipales les pouvoirs pour intervenir rapidement afin de freiner la propagation du virus, notamment pour engager des dépenses, et ce sans avoir besoin de l'aval du conseil municipal.

Il sera entre autres plus facile et rapide d'acheter l'équipement dont les travailleurs de première ligne et les premiers intervenants auront besoin.