Coup de filet contre un réseau de voleurs de voitures haut de gamme

20 personnes provenant de Montréal, Laval et Longueuil ont été arrêtées lors du démantèlement d'un réseau de vols de voitures de luxe en Ontario et au Québec.



Elles font face à un total de 350 chefs d'accusation.

Les policiers sont parvenus à identifier deux principaux groupes liés à des centaines de vols de véhicules dans un périmètre s'étalant de la région du Grand Toronto jusqu'à la région de l'Est dans des localités telles Brockville, Cornwall, Hawkesbury, Kingston et Ottawa.

Police provinciale de l'Ontario

Les vols ont été commis chez des concessionnaires automobiles, mais aussi dans l'entrée de certaines résidences.

Les véhicules volés, d’une valeur allant de 60 000 à 100 000 $, étaient ensuite envoyés à l'étranger dans des conteneurs maritimes via le port de Montréal.

Police provinciale de l'Ontario

Les voleurs utilisaient une technologie dont se servent les concessionnaires de voitures pour remplacer les porte-clés à télécommande perdus pour reprogrammer des porte-clés de rechange ou des porte-clés provenant d'autres véhicules, ce qui leur permettait de filer au volant d'un véhicule volé sans déclencher l'alarme.

97 véhicules ont pu être récupérés par les enquêteurs avant leur expédition. Des outils et des stupéfiants ont également été saisis lors des perquisitions.

« Cette enquête a démantelé un réseau responsable du vol des véhicules haut-de-gamme opérant à travers le centre et l'est de l'Ontario et le Québec. Nous voudrions rappeler aux membres du public de prendre toutes les précautions en quittant leurs voitures, y compris de stationner dans un endroit bien éclairé ou un garage verrouillé si possible. Il y a eu des centaines de victimes et, nous comptons, tout comme nos partenaires, poursuivre nos actions à l'encontre des criminels qui s'en prennent aux membres de nos communautés. »

Surintendant Bryan MacKillop, directeur Bureau de la lutte contre le crime organisé de l'OPP