Cours à distance annulés au CSSCV

Les cours à distance sont annulés aujourd'hui pour tous les élèves du Centre de services scolaire au Coeur-des-Vallées.

L'organisation veut donner la journée à son personnel afin de préparer le retour en classe, en présentiel, lundi prochain.

« Lors de cette journée, les services de garde exceptionnels demeureront ouverts. Ces services de garde s'adressent prioritairement aux travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux et ceux dont les parents ne peuvent fournir une prestation de travail en télétravail. Les parents sont néanmoins invités à garder leurs enfants à la maison lorsque cette option est possible et securitaire. »

- Centre de services scolaire au Coeur-des-Vallées