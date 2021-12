Cours en ligne dès janvier pour les universités d'Ottawa et Carleton

La propagation du variant Omicron change les plans de plusieurs établissements scolaires pour le retour en classe après les Fêtes.

C'est le cas pour les universités d'Ottawa et Carleton, qui ont annoncé aujourd'hui que les cours en ligne allaient être priorisés au moins pour les premières semaines du mois de janvier.

La situation sera réévaluée en fonction des mesures sanitaires et de l'évolution de cette nouvelle vague de la pandémie.

« Puisque les autorités sanitaires prévoient une hausse très importante du nombre d’infections à la COVID-19 au début de l’hiver, le retour sur le campus sera reporté au 31 janvier 2022. Les cours débuteront le 10 janvier comme prévu et seront donnés virtuellement au moins pendant les trois premières semaines de la session. Nous remercions les professeures et professeurs, étudiantes et étudiants de faire face à la situation actuelle avec toute l’agilité nécessaire. »

Jacques Frémont, recteur de l'Université d'Ottawa