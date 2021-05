COVID-19 | 2 adultes sur 5 maintenant vaccinés à Ottawa

À Ottawa, 40% des adultes ont reçu jusqu'à présent au moins une dose des vaccins contre la COVID-19.

La campagne de vaccination s'est élargie aujourd'hui aux 18 ans et plus qui habitent dans l'un des trois quartiers chauds de la ville.

Le dernier bilan régional fait état de 139 nouveaux cas de COVID-19 et d'un décès.

La situation s'est légèrement améliorée dans les hôpitaux de la capitale, mais on y retrouve toujours plus d'une centaine de patients hospitalisés à cause du virus.

Dans l'Est ontarien, la santé publique rapporte 15 nouvelles infections.