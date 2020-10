COVID-19 | 41 nouveaux cas en Outaouais, 93 à Ottawa

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 a légèrement bondi hier en Outaouais, avec 41 nouvelles infections confirmées.

C'est 30 cas de plus que ceux enregistrés la veille en région.

De nouveaux cas ont notamment été confirmés aux écoles secondaires Mont-Bleu, de l'Île et Nicolas-Gatineau, ainsi qu'à l'École de l'Amérique-Française.

Pendant ce temps, à Ottawa, 93 nouveaux diagnostics positifs ont été enregistrés.

Selon CTV, cinq joueurs de l'équipe de football de l'Université d'Ottawa ont notamment contracté la maladie, ce qui force la suspension du programme d'entraînement.

Dans l'Est ontarien, on en dénombre 13 de plus, pour un total de plus de 400 depuis le début de la pandémie.