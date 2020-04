COVID-19 : plus de 400 personnes ont répondu à l'appel en Outaouais

Un peu plus de 400 personnes de la région ont répondu à l'appel des autorités sanitaires pour aller prêter main forte au CISSS de l'Outaouais durant la pandémie de COVID-19.

Grâce aux initiatives locales et à la plateforme gouvernementale «Je contribue», différents types d'emplois ont pu être comblés.

Le directeur des ressources humaines du CISSS, Martin Vachon, ajoute que les besoins sont toujours criants.

« Il nous manque actuellement encore une soixantaine de préposées aux bénéficiaires et plus de 70 infirmières. Nous avons besoin des gens dans les secteurs de l'alimentation et de l'entretien ménager. Nous sommes toujours disposés à recevoir les candidatures. »

Martin Vachon, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques du CISSS de l'Outaouais