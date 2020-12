COVID-19 | 500 000 $ de dépenses pour le SPVG

La pandémie de COVID-19 coûte très cher aux corps policiers du Québec.

Entre mars et octobre, les agents ont multiplié les patrouilles et les visites dans les parcs, bars et restaurants, ce qui a entre autres entrainé beaucoup d'heures supplémentaires.

Pour le Service de police de Gatineau, selon des chiffres compilés par Radio-Canada, ça représente environ 500 000 dollars de dépenses.

Les policiers gatinois ont notamment dû ériger des barrages routiers le printemps dernier entre le Québec et l'Ontario.

Pour la Sûreté du Québec, c'est un peu plus de 15 millions de dollars de dépenses.

Des centaines de milliers de dollars ont aussi été injectés pour acheter des produits sanitaires, des équipements spéciaux ou pour de la formation spéciale.

En collaboration avec Audrey Folliot, journaliste Bell Média