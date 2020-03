COVID-19 : À SAVOIR en ce samedi 21 mars à Gatineau-Ottawa

Deux nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés aujourd’hui en Outaouais.

Comme c’est le cas depuis le début de la pandémie, aucun détail n’a été rendu public.

Ça porte à trois le nombre de cas dans la région.

Le premier cas a été dévoilé mercredi dernier. Hier, le CISSSO indiquait qu'une personne de la région avait également été testée positive à la COVID-19 et qu'elle avait passé son test de dépistage en Ontario.

Ce qu'on sait c'est qu'une des personnes infectées en Outaouais aurait fréquenté l'aréna du Centre Meredith à Chelsea les 8,9 et 11 mars derniers.

Pour ceux qui auraient fréquenté l'établissement, la Direction de la santé publique affirme que les risques d'avoir contracté le virus sont faibles.

Au Québec, le nombre de cas confirmé de la COVID-19 est passé de 139 à 181 depuis hier.

On rapporte maintenant 5 décès, dont 4 qui habitaient dans la même résidence pour personnes âgées.

Sur une possible fermeture de la frontière avec l’Ontario, le directeur national de la santé publique du Québec, le Dr Horacio Arruda a tenté de se faire rassurant.

Selon lui, Gatineau et Ottawa sont des situations exceptionnelles. Il s'explique mal comment les deux villes pourraient être séparées rappelant toutefois que tous les scénarios sont toujours présentement sur la table.

« Il y a des villes qui sont facilement séparables, mais la ville de Gatineau et la ville d'Ottawa, à part que c'est dans deux provinces différentes, c'est quasiment une même région de vie sociale. Il faut prendre ça en considération, même pour nos soins. »

Le bilan s'est une fois de plus alourdi en Ontario aujourd'hui passant à 377 cas confirmés.

Un nouveau cas a été confirmé à Ottawa depuis hier portant le total à 20 dans la capitale. Il s'agit d'un homme dans la trentaine qui a été en contact étroit avec le virus. Il est présentement en isolement à la maison.

Les Sénateurs d'Ottawa confirment qu'un deuxième joueur de l'équipe a été testé positif à la COVID-19. Le joueur a fait partie du récent voyage à l'étranger de l'équipe qui comprenait des matchs à San Jose, Anaheim et Los Angeles.

Le nombre total de personnes qui ont voyagé avec le club est de 52, ce qui comprend les joueurs, le personnel de l'équipe, les membres des médias, des invités ainsi que l'équipage aérien. De ces personnes, 44 n'ont pas présenté de symptômes, huit ont été testés et deux résultats positifs ont été reçus. Nous attendons les résultats des tests qui ont été effectués mercredi, jeudi et vendredi. Toutes les personnes qui ont pris part au voyage des Sénateurs d'Ottawa en Californie ont reçu l'ordre de se mettre en quarantaine volontaire le samedi 14 mars et la consigne est toujours en vigueur.

Extrait du communiqué de presse de Sénateurs d'Ottawa