COVID-19 | Autant de cas en 24h en Outaouais qu'à Ottawa

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 est plus élevé en Outaouais aujourd'hui qu'à Ottawa.

165 nouvelles infections ont été rapportées dans les 24 dernières heures dans la région. C'est 9 de plus que dans la capitale fédérale.

On compte toutefois plus du double de cas actifs dans la capitale, soit 1 948 comparativement à 863 en Outaouais.

CISSS de l'Outaouais

Pour les hospitalisations, la situation est critique des deux côtés de la rivière.

En Outaouais, 42 personnes sont hospitalisées, dont 5 sont aux soins intensifs.

Au total, à Ottawa et dans l'Est ontarien, on enregistre un peu plus d'une centaine d'hospitalisations, dont 30 aux soins intensifs.

QUÉBEC VS ONTARIO

Le Québec enregistre aujourd'hui 1 609 nouveaux cas et 9 décès liés à la COVID-19.

566 patients sont hospitalisés (+23) et 132 personnes sont aux soins intensifs (+9).

En Ontario, 3 295 nouveaux cas et 19 décès supplémentaires ont été confirmés aujourd'hui.

On compte 1 417 hospitalisations (+20), dont 525 (+21) aux soins intensifs.